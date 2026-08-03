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جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه همچنان ادامه دارد و منابع بیمارستانی از شهادت دستکم ۱۹ فلسطینی دیگر در حملات ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف این باریکه خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه الجزیره به نقل از منابع خود در بیمارستانهای غزه اعلام کرد که در حملههای روز یکشنبه نظامیان صهیونیست به شمال این منطقه، ۱۲ نفر در شهر غزه به شهادت رسیدند.
همچنین در پی حمله هوایی به یک خودرو در شهر «دیرالبلح» واقع در مرکز نوار غزه، دو فلسطینی دیگر نیز شهید و چندین نفر زخمی شدند.
منابع امدادی و فوریتهای پزشکی غزه گزارش دادند که در حمله یک فروند پهپاد متجاوز به نزدیکی منطقه بشردوستانه «المواصی» در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه، ۳ فلسطینی دیگر زخمی شدند.
بر اساس اعلام بیمارستان «ناصر»، یک شهروند فلسطینی نیز بر اثر تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیست در مناطق خارج از کنترل آنها در جنوب خان یونس، به شهادت رسید.
جمعیت هلال احمر فلسطین نیز از زخمی شدن یک دختربچه در پی حمله توپخانهای رژیم صهیونیستی به اردوگاه «جبالیا» در شمال نوار غزه خبر داد.
از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک هزار و ۲۳۰ فلسطینی شهید و چهار هزار و ۷۶ نفر زخمی شدهاند. همچنین پیکر ۸۰۴ شهید در این مدت از زیر آوار بیرون آورده شده است.
آمار کلی قربانیان جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۵۶ شهید و ۱۷۴ هزار و ۱۸۵ زخمی رسیده است.