رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول گفت: ۲ تیم عملیاتی با استفاده از بالگرد برای مهار آتش در منطقه سخت گذر دره کاید و آرپناهی این شهرستان اعزام شده و عملیات مهار آتش در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شفیعی زاده شامگاه یکشنبه با بیان اینکه وقوع حریق در شمال خوزستان شب گذشته با بررسی و پایش تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شد، اظهار کرد: محدوده آتش سوزی در دورترین نقطه شمال خوزستان و در مرز میان شهرستان‌های دزفول و الیگودرز در منطقه آرپناه رصد شده است.

وی با اشاره به بسیار سخت گذر بودن منطقه وقوع آتش سوزی افزود: دسترسی به محل آتش سوزی نیاز‌مند ۱۲ ساعت رانندگی و بیش از ۱۲ تا ۱۸ ساعت پیاده روی است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول ادامه داد: نخستین تیم عملیاتی شب گذشته به محل آتش سوزی به صورت زمینی و ۲ تیم عملیاتی دیگر نیز عصر امروز پس از هماهنگی انجام شده توسط بالگرد به صورت هوایی به محل حادثه اعزام شدند.

شفیعی زاده تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی از همان شب گذشته عملیات مهار آتش را شروع کردند و با افزوده شدن تیم‌های جدید این عملیات سرعت گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سه تیم عملیاتی به همراه جوامع محلی در منطقه مشغول مهار آتش هستند، ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای اعزام تیم‌های عملیاتی تازه نفس به منطقه برای فردا صبح نیز انجام شده است و مشکلی از نظر تجهیزات و نیرو‌های مورد نیاز برای انجام این عملیات وجود ندارد.

شفیعی زاده با بیان اینکه فرماندهی یگان حفاطت خوزستان هم اکنون به صورت میدانی در منطقه حضور دارد و مشغول مدیریت عملیات مهار آتش است، بیان داشت: نیرو‌های زبده یگان حفاظت در منطقه مستقر هستند تا این عملیات به سرعت با مهار کامل آتش پایان یابد.

شهرستان دزفول دارای ۲۳۵ هزار هکتار جنگل، حدود ۶ هزار بیشه زار و ۱۱۲ هزار هکتار مرتع است.