به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، اسامی برندگان چهاردهمین دوره اولویت‌بندی درخواست‌های ثبت‌شده خرید محصولات ایران‌خودرو پس از تأیید نهایی نهاد‌های نظارتی از طریق پروفایل متقاضیان در سامانه فروش این شرکت به نشانیesale.ikco.ir اعلام و پیامک اطلاع‌رسانی نیز برای افراد منتخب ارسال شد.

بر این اساس، منتخبان تا پایان روز یکشنبه ۱۸ مرداد فرصت دارند نسبت به واریز وجه خودروی انتخابی اقدام کنند.

در این مرحله، ۱۳ محصول ایران‌خودرو شامل پژو ۲۰۷ در مدل‌های مختلف، تارا دستی V۱P، دنا اتوماتیک آپشنال، دنا پلاس با گیربکس ۶ سرعته، رانا پلاس، سورن XU۷P و سورن EF۷ دوگانه‌سوز به متقاضیان عرضه شده است.