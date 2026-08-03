به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در بیانیه کمیته‌های مقاومت فلسطین آمده است که جنایات وحشیانه و فزاینده رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و آنچه طی ساعات اخیر از حملات وحشیانه و نابودی کامل خانواده‌های فلسطینی شاهد بودیم، اصرار کابینه فاشیست نتانیاهو را بر ادامه جنگ ویرانگر خود علیه فرزندان ملت ما آشکار می‌کند و بی‌اعتنایی مطلق آن را به تمام تلاش‌ها و مساعی برای تثبیت توافق آتش‌بس تأیید می‌کند و تلاش عامدانه آن برای تضعیف هر فرصتی را نشان می‌دهد که می‌تواند به توقف تجاوز و پایان دادن به رنج ملت ما منجر شود.

گروه‌های فلسطینی در این بیانیه تأکید کردند که برای همه عیان شده است که کابینه تروریستی دشمن صهیونیستی جز به منطق زور، کشتار و تخریب باور ندارد و در رویکرد تجاوزکارانه خود بدون توجه به قوانین بین‌المللی، منشور‌های انسانی یا قطعنامه‌های بین‌المللی پیش می‌رود. کابینه رژیم اسرائیل از تعهدات خود بر اساس توافق شرم‌الشیخ شانه خالی می‌کند و به ارتکاب جنایات بیشتر علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهد؛ در تلاشی ناامیدانه برای تحمیل واقعیت‌های جدید با آتش و خون و به شکست کشاندن تمام تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و میانجی‌گری‌های در جهت تثبیت آتش‌بس، که حقیقت آن را به عنوان یک رژیم مبتنی بر تجاوز، تروریسم و نادیده‌گرفتن تمامی تعهدات و الزامات منعکس می‌کند.

این گروه‌ها افزودند: این جنایات پیاپی، اراده ملت ما را در هم نخواهد شکست و از پایداری و ثبات آن نخواهد کاست، بلکه عزم آن را برای چنگ زدن به حقوق مشروع خود و اصرار بر مقابله با تجاوز در تمام اشکال آن افزایش خواهد داد تا زمان از بین رفتن رژیم غاصب و دستیابی ملت ما به آزادی و کرامت خود.

کمیته‌های مقاومت فلسطین اعلام کردند: ما از کشور‌های ضامن و برادران میانجی، سازمان ملل متحد و همه نهاد‌های بین‌المللی و بشردوستانه می‌خواهیم که مسئولیت‌های سیاسی، حقوقی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند و اقدام فوری و مؤثری برای توقف تجاوز، پایان دادن به سیاست کشتار، تخریب و آواره‌سازی، و الزام رژیم اشغالگر اسرائیل به احترام به تعهدات و الزاماتش انجام دهند. همچنین از آنها می‌خواهیم که به طور جدی برای حمایت از غیرنظامیان تلاش کرده و رهبران رژیم اشغالگر را به دلیل جنایات و نقض‌های فاحشی که علیه ملت ما مرتکب می‌شوند، پاسخگو قرار دهند.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین: کابینه جنایتکار نتانیاهو به توافق با تشدید حملات پاسخ می‌دهد

جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز یکشنبه شب با صدور بیانیه‌ای حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه طی امروز (یکشنبه) را به شدت محکوم کرد و گفت که کابینه نتانیاهو به توافق آتش‌بس با تشدید حملات پاسخ می‌دهد و از خون فلسطینی‌ها برای خدمت به اهداف داخلی خود بهره‌برداری می‌کند.

این جنبش حملات امروز را هولناک خواند و گفت: کشتار‌های هولناک و تجاوز گسترده‌ای که ماشین جنگی رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه صبح در نوار غزه به اجرا گذاشته و منجر به شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر، و هدف قرار دادن خانواده‌ها که بیشتر آن‌ها کودک و زن هستند، یک جنایت جنگی تمام عیار و موج جدیدی از تروریسم سازمان‌یافته صهیونیستی علیه ملت فلسطین ما به شمار می‌رود.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین تاکید کرد که این تشدید خطرناک بار دیگر تأکیدی است بر اینکه کابینه جنایتکار نتانیاهو با کشتار و تجاوز بیشتر به توافق اخیر پاسخ می‌دهد و به هیچ‌کس اعتنایی نمی‌کند. این امر اصرار آشکار آن را بر شانه خالی کردن از تعهدات آتش‌بس و تلاش برای به شکست کشاندن آن، و ادامه سیاست تخریب، گرسنگی و مجازات جمعی علیه ملت ما، با استفاده از خون فلسطینی‌ها به عنوان سوخت برای محاسبات سیاسی و انتخاباتی داخلی خود نشان می‌دهد.

این جنبش همچنین افزود: بر این اساس، ما از میانجی‌ها و کشور‌های ضامن توافق می‌خواهیم تا هرچه سریع‌تر و به طور مؤثر وارد عمل شوند و فشار جدی بر کابینه جنایتکار رژیم صهیونیستی وارد کنند تا فورا به تجاوز خود پایان دهد و آن را ملزم به اجرای تمامی بند‌های توافق کنند. همچنین از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که از سکوت و همدستی خود دست بردارند و برای توقف این جنایات پیاپی علیه ملت ما اقدام عاجل به عمل آورند.

رژیم صهیونیستی روز یکشنبه چند عملیات ترور و حمله پهپادی در مناطق مختلف نوار غزه انجام داد، که بر اثر آنها، نزدیک به ۲۰ فلسطینی شهید شدند که آمار نسبتا بالایی در دوره آتش‌بس است.