یک نفتکش متعلق به روسیه به بهانه دورزدن تحریم‌های نفتی، از سوی نیرو‌های دریایی اتحادیه اروپا به رهبری ایتالیا توقیف شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما این دومین عملیات اتحادیه اروپا برای توقیف نفتکش‌های روسیه در کمتر از دو هفته گذشته است.

وزارت دفاع ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد که کشتی «توآ پایو» یک نفتکش تحت تحریم اتحادیه اروپا است و هنگام حرکت از بنین به استانبول، در غرب جزیره سیسیلی پانتلریا توقیف شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این کشتی هفته گذشته خود را به عنوان نفتکش متعلق به کامرون معرفی کرده بود.

یک مقام آگاه گفت که ماموریت دریایی اتحادیه اروپا اختیار توقیف کشتی‌ها را در طول چنین بازرسی‌هایی ندارد، به این معنی که «توآ پایو» توقیف نشده است.

با این حال، اسناد جمع‌آوری‌شده در طول عملیات توقیف هنوز در حال بررسی است و در صورت لزوم می‌تواند از سوی مقامات ملی برای اقدامات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

کاپیتان کشتی توآ پایو در ابتدا با هیئت اتحادیه اروپا همکاری نکرد و همین امر باعث شد تیمی از نیرو‌های نظامی ایتالیا وارد کشتی شوند.

وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد که این بازرسی با پشتیبانی یک کشتی یونانی و یک هواپیمای گشت دریایی لهستان انجام شد و حدود ۲ ساعت طول کشید و بدون حادثه به پایان رسید.

روسیه هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

این درحالیست که ماه گذشته نیرو‌های اتحادیه اروپا یک نفتکش دیگر روسیه را به بهانه استفاده از پرچم دروغین متوقف و آن را بازرسی کرده بودند.

اتحادیه اروپا ده‌ها کشتی روسیه را تحریم کرده است.

این اتحادیه ادعا می‌کند که این کشتی‌ها بخشی از «ناوگان سایه» مورد استفاده روسیه برای دور زدن محدودیت‌های صادرات نفت از زمان آغاز جنگ در اوکراین هستند.