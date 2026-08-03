پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنیهای مستمر منطقهای، با همتای عربستانی و فرمانده ارتش پاکستان تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنیهای مستمر منطقه ای با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته تلفنی رایزنی کرد.
در این گفتگو درباره آخرین روند تلاشها و ابتکارات دیپلماتیک برای حفظ و تقویت امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا تبادل نظر شد.
دو طرف همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای همکاری منطقهای و راهکارهای سیاسی در این مسیر تأکید کردند.