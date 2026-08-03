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وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد: مخازن سوخت نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا هدف قرار گرفتند؛ در بندر نیکولایف نیز یک یدککش دریایی مورد اصابت قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وزارت دفاع روسیه یکشنبه با صدور بیانیهای از حمله به مخازن سوخت نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا خبر داد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که حملات روسیه به بنادر اوکراین و کشتیهای مرتبط با نیروهای مسلح کی یف ادامه یافت.
وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: نیروهای مسلح روسیه، مخازن سوخت نیروهای مسلح اوکراین را در بندر اودسا هدف قرار دادند. همچنین، در دریای سیاه، یک کشتی باری حامل محموله نظامی و در بندر نیکولایف نیز یک یدککش دریایی مرتبط با شهپادها مورد اصابت قرار گرفتند.