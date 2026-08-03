به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از تصمیم دولت برای تعیین تکلیف کمبودهای مالی پروژه تعریض و چهارخطه شدن جاده هراز خبر داد و گفت: وضعیت تأمین اعتبار این طرح ملی تا چند ماه آینده به صورت شفاف مشخص خواهد شد.

مهدی یونسی رستمی در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار آمل از قطعات در حال اجرای جاده هراز گفت: در نشست‌های برگزار شده با معاون و وزیر راه و شهرسازی، موضوع کمبود منابع مالی پروژه به‌صورت ویژه بررسی و درباره راهکارهای تأمین اعتبار تصمیم‌گیری شده است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با همکاری مجموعه دولت، در حال بررسی و انتخاب یک روش جدید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این پروژه ملی است و پیگیری‌های مؤثری در این زمینه انجام شده است.

استاندار مازندران گفت: مقرر شده است بیش از ۲۲ همت اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح تعریض و چهارخطه شدن جاده هراز در قالب یک برنامه جامع پیش‌بینی شود و جزئیات آن تا چند ماه آینده به اطلاع مردم برسد.

یونسی رستمی افزود: جاده‌های هراز، کندوان و سوادکوه سه محور اصلی ارتباطی مازندران با پایتخت هستند و ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت تردد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این مسیرها از اولویت‌های دولت و مدیریت استان است.

طرح تعریض و چهارخطه شدن ۱۰۱ کیلومتر از جاده هراز در محدوده استان مازندران از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و تاکنون ۷۷ کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری رسیده است.