مدیراوقاف و امور خیریه خرم آباد گفت:پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی روز اربعین در نقاط مختلف استان و شهر خرم آباد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امین دهقان گفت:مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی سه شنبه ۱۳ مردادماه با حضور پرشور عزادارن حسینی با در دست داشتن پرچم سرخ خونخواهی رهبر شهید، در جای جای استان برگزار می شود.
وی بیان کرد:مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در خرم آباد سه شنبه ۱۳ مرداد از ساعت ۷ صبح از آستان مقدس امامزاده زید بن علی(ع) به سمت امام زاده عبد الله(ع) خرم آباد برگزار خواهد شد.