پیکر مطهر شهید نیما مرادی، از شهدای حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت وارد گیلان شد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ پیکر شهید والامقام نیما مرادی که در جریان حادثه حمله به کشتی تجاری «آنا» به شهادت رسید، پس از ورود به گیلان مورد استقبال هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مردم قرار گرفت.

استاندار گیلان در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهید نیما مرادی، ضمن ابراز همدردی با خانواده این شهید،گفت: پاسداشت یاد و نام شهدا، تجلیل از انسان‌هایی است که در مسیر انجام وظیفه و خدمت به کشور، جان خود را فدا کردند.

وی همچنین با خانواده شهید مرادی دیدار و بر حمایت و همراهی مجموعه مدیریت استان با خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

در این مراسم، ملوانان کشتی «آنا» نیز حضور داشتند و پس از ورود به استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند.

هادی حق‌شناس در حاشیه این آیین با دریانوردان و اعضای کادر کشتی «آنا» دیدار و گفت‌و‌گو کرد و ضمن قدردانی از صبوری و مسئولیت‌پذیری آنان، روحیه حرفه‌ای و میهن‌دوستانه این دریانوردان را مورد تجلیل قرار داد.

استاندار گیلان با اشاره به وقوع این حادثه، گفت: کشتی «آنا» هیچ‌گونه محموله نظامی یا تسلیحاتی حمل نمی‌کرد و این شناور در آب‌های سرزمینی روسیه و در محدوده لنگرگاه خارجی قرار داشت؛ بنابراین بررسی ابعاد حقوقی حادثه باید بر اساس مقررات بین‌المللی و توسط مراجع ذی‌ربط انجام شود.

حق‌شناس با بیان اینکه دریانوردان حاضر در این کشتی در شرایطی دشوار، وظایف خود را با حفظ انسجام و مسئولیت‌پذیری انجام دادند، افزود: رفتار حرفه‌ای و تعهد آنان نشان داد که دریانوردان ایرانی همواره در مسیر خدمت به کشور، پای کار هستند.

وی با قدردانی از تلاش‌های جامعه دریانوردی کشور افزود: دریانوردان ایران در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا امروز، همواره با ایستادگی و وفاداری در کنار کشور بوده‌اند و خدمات ارزشمندی ارائه کرده‌اند.

شهید نیما مرادی اهل شهرستان بندرانزلی از شهدای حادثه حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر است که پیکر مطهر وی برای برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری به زادگاهش در استان گیلان منتقل شد.