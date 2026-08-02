به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،رحیم علی‌اکبرنژاد مسئول بازرسی آذربایجان شرقی و نماینده ویژه اداره‌ کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جمعیت هلال‌احمر به همراه رسول پورحسین کارشناس این حوزه از پایگاه‌های امدادی و نحوه خدمت‌رسانی تیم‌های عملیاتی بازدید کردند.

در این بازدید میدانی عملکرد تیم‌های تخصصی امداد و نجات ، سازمان جوانان و داوطلبان مستقر در شهرستان قصرشیرین و نقطه صفر مرزی خسروی (استان کرمانشاه) و همچنین پایگاه‌های امداد و نجات استان آذربایجان‌غربی مورد پایش و ارزیابی فنی قرار گرفت.