معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل ۲۴ کیلومتر باقیمانده طرح چهارخطه شدن جاده هراز، بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور گفت: برای تکمیل ۲۴ کیلومتر باقیمانده طرح تعریض و چهارخطه شدن جاده هراز، بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

هوشنگ بازوند در حاشیه بازدید از قطعات در حال اجرای جاده هراز با حضور استاندار مازندران، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار آمل گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، جنگی و تحریمی کشور، تأمین این میزان اعتبار دشوار است، اما دولت تلاش می‌کند منابع لازم برای فعال نگه داشتن این پروژه ملی را فراهم کند.

وی افزود: اجرای هر یک کیلومتر از عملیات تعریض و چهارخطه شدن جاده هراز در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، به بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از مجموع ۱۰۱ کیلومتر طرح چهارخطه شدن جاده هراز، حدود ۲۴ کیلومتر باقی مانده است که برای تکمیل آن، بین ۲۲ تا ۲۴ همت اعتبار مورد نیاز خواهد بود.

بازوند افزود: وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی راهکار‌های جدید برای تأمین منابع مالی این پروژه است و انتظار می‌رود تا کمتر از یک ماه آینده تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

وی گفت: عملیات اجرایی در محدوده زیارباغ و بخشی از مسیر به طول حدود ۸۰۰ متر با پیشرفت مناسب در حال انجام است و این بخش نیز به‌زودی زیر بار ترافیک خواهد رفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی از پیگیری‌های استاندار مازندران، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار آمل برای تأمین اعتبار و استمرار اجرای پروژه قدردانی کرد.

بازوند افزود: تکمیل هرچه سریع‌تر جاده هراز از اولویت‌های دولت است، زیرا این محور یکی از پرترددترین مسیر‌های ارتباطی کشور به استان‌های شمالی محسوب می‌شود و نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل، گردشگری و جابه‌جایی مسافران دارد.