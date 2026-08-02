اعتصاب مهمانداران دومین شرکت هواپیمایی بزرگ کانادا، صدها پرواز را لغو و ده ها هزار مسافر را سرگردان کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما بیش از ۴۰۰۰ مهماندار هواپیما در شرکت هواپیمایی وست‌جت که دومین شرکت هواپیمایی بزرگ کانادا محسوب می‌شود روز یکشنبه اعتصابکردند که این امر منجر به لغو حدود ۶۰۰ پرواز و سرگردانی بیش از ۲۵۰ هزار مسافر شد.

روز دوشنبه در کانادا تعطیل رسمی است و این امر سبب شده که روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه یکی از شلوغ‌ترین تعطیلات سال کانادا شود. انتظار می‌رود این اعتصاب میلیون‌ها دلار به شرکت وست‌جت ضرر وارد کند.

افزایش حقوق خواسته اصلی کارمندان این شرکت است. مهمانداران هواپیما به دنبال دریافت حقوق برای کار‌های اداری هستند که قبل و بعد از پرواز انجام می‌دهند.

شرکت دلتا ایرلاینز اولین شرکت هواپیمایی بود که در سال ۲۰۲۲ برای کار مهمانداران بر روی زمین حقوق معرفی کرد. ایر کانادا نیز در ماه فوریه با یک قرارداد جدید از این طرح پیروی کرد.

پتی هاجو وزیر مشاغل فدرال کانادا در پیامی در رسانه‌های اجتماعی گفت از اینکه شرکت وست جت و کارمندان خود برای یک قرارداد جدید به توافق نرسیده‌اند، ناراضی است.

مهمانداران هواپیما عضو اتحادیه کارمندان دولتی کانادا هستند. عالیا حسین نماینده این اتحادیه در بیانیه‌ای از شرکت وست‌جت انتقاد کرد.

حسین گفت: اگر این شرکت هواپیمایی نگرانی‌های ما را بعد از تقریباً ۱۱ ماه چانه‌زنی جدی می‌گرفت، این اعتصاب روی نمی‌داد.

وست‌جت اعلام کرد که مسافرانی که سفر آنها لغو شده‌اند پول بلیط خود را دریافت خواهند کرد.

در حال حاضر، مهمانداران هواپیما در کانادا بین ۲۸.۸۸ تا ۵۳.۶۱ دلار در هر ساعت کاری درآمد دارند.