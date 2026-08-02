یکشنبه شب همزمان با تجمع شبانه مردم، پیکر سه شهید حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله چاه تنگوی قشم، در بندرعباس تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مراسم تشییع شهدای حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله مسکونی قشم با حضور اقشار مختلف مردم در صحن امام زاده سید مظفر بندرعباس برگزار شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم هم گفت: مراسم تشییع این سه شهید ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۱۳ مرداد از میدان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قشم برگزار و پس از تشییع، پیکر شهدا در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده می‌شود.

تقی‌زاده افزود: در پی حمله آمریکا به محله چاه‌تنگوی شهر قشم در هشتم مرداد سه نفر از اعضای خانواده جعفری به شهادت رسیدند و دو کودک دیگر نیز بر اثر موج انفجار مجروح شدند.

در این حمله شهید قیصر جعفری، شهید زهرا جعفری قشمی و شهید سینا جعفری دو ساله به فیض شهادت نائل آمدند.

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محمدرضا جعفری ۱۳ ساله و مجتبی جعفری ۷ ساله بر اثر موج انفجار مصدوم شدند.