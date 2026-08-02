به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس آخرین نقشه‌ های پیش‌ یابی هواشناسی، تا فردا دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، در استان خراسان رضوی احتمال وزش تناوبی باد شدید همراه با گرد و غبار پیش‌ بینی می‌ شود.

این سامانه به‌ ویژه در نیمه‌ های جنوبی و شرقی استان، با احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به سایر نواحی همراه است و در مناطق بادخیز، می‌ تواند منجر به بروز خسارت، کاهش کیفیت هوا و محدود شدن میدان دید شود.

از بعد از ظهر دوشنبه و در روز سه‌شنبه، ۱۲ و ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در نیمه شمالی استان افزایش ابرناکی پیش‌ بینی می‌ شود. در برخی از مناطق، به‌ ویژه در شمال غرب و ارتفاعات، احتمال وقوع بارش‌ های رگباری همراه با رعد و برق وجود دارد که می‌ تواند منجر به آبگرفتگی، ایجاد رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ ها شود.

هواشناسی استان خراسان رضوی از شهروندان و فعالان خواسته است در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را در موارد زیر رعایت کنند:

- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با شدت وزش باد، گردوغبار و کاهش کیفیت هوا.

- پرهیز از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیلهای نیمه شمالی استان.

- رعایت احتیاط در استفاده از منابع آتش‌زای در عرصه‌ های جنگلی، مراتع و پوشش‌ های گیاهی به‌دلیل شرایط گرما و وزش باد برای جلوگیری از آتش سوزی