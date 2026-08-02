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هواشناسی استان خراسان رضوی درباره احتمال وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و غبار و وقوع بارش های رگباری در برخی مناطق استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا فردا دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، در استان خراسان رضوی احتمال وزش تناوبی باد شدید همراه با گرد و غبار پیش بینی می شود.
این سامانه به ویژه در نیمه های جنوبی و شرقی استان، با احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به سایر نواحی همراه است و در مناطق بادخیز، می تواند منجر به بروز خسارت، کاهش کیفیت هوا و محدود شدن میدان دید شود.
از بعد از ظهر دوشنبه و در روز سهشنبه، ۱۲ و ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در نیمه شمالی استان افزایش ابرناکی پیش بینی می شود. در برخی از مناطق، به ویژه در شمال غرب و ارتفاعات، احتمال وقوع بارش های رگباری همراه با رعد و برق وجود دارد که می تواند منجر به آبگرفتگی، ایجاد رواناب و سیلابی شدن مسیل ها شود.
هواشناسی استان خراسان رضوی از شهروندان و فعالان خواسته است در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را در موارد زیر رعایت کنند:
- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با شدت وزش باد، گردوغبار و کاهش کیفیت هوا.
- پرهیز از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلهای نیمه شمالی استان.
- رعایت احتیاط در استفاده از منابع آتشزای در عرصه های جنگلی، مراتع و پوشش های گیاهی بهدلیل شرایط گرما و وزش باد برای جلوگیری از آتش سوزی