به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجری طرح چهارخطه کردن جاده هراز آمل از اهتمام دولت و قرارگاه خاتم‌الانبیا برای تکمیل و بهره‌برداری از حدود ۷ کیلومتر از مسیرهای صعب‌العبور این محور تا پایان امسال خبر داد.

حسن تنها در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار مازندران، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار آمل از پروژه‌های جاده هراز گفت: در حال حاضر ۲۴ کیلومتر از طرح تعریض و چهارخطه شدن این محور در محدوده پلور تا آب‌اسک و بخشی از مسیر گزنک تا وانا باقی مانده و عملیات اجرایی آن ادامه دارد.

وی افزود: در این محدوده، اجرای ۱۱ رشته تونل به طول ۱۲ کیلومتر، ۱۵ دستگاه پل به طول ۲ و نیم کیلومتر و ۷ کیلومتر دیواره‌سازی در دست اجراست که مجموع این پروژه‌ها تاکنون ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مجری طرح چهارخطه کردن جاده هراز گفت: یکی از اولویت‌های امسال، تکمیل محدوده زیارباغ به طول ۲ کیلومتر شامل یک رشته تونل و حدود ۸۰۰ متر دیواره‌سازی است که تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

تنها افزود: عملیات اجرایی محدوده بایجان و گالری قلابن به طول یک کیلومتر نیز با ۸۰ درصد پیشرفت در حال انجام است و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به نیاز اعتباری پروژه گفت: برای تکمیل ۲۴ کیلومتر باقیمانده این محور حدود ۲۲ همت اعتبار نیاز است که برای سال ۱۴۰۵، یک همت اعتبار مصوب شده و با تخصیص آن، روند اجرای پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت.

مجری طرح چهارخطه کردن جاده هراز افزود: طرح تعریض و چهارخطه کردن ۱۰۱ کیلومتر از جاده هراز در محدوده استان مازندران از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و تاکنون ۷۷ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است.

جاده هراز یکی از سه محور اصلی ارتباطی مازندران با تهران است و سالانه بیش از یک‌سوم سفرهای ورودی به استان از این مسیر انجام می‌شود.