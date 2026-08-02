به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده با حضور در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در خصوص ضرورت ساماندهی مزار شهدا گفت:ساماندهی مزار شهدا در مناطق روستایی در بازه زمانی سه ماهه با هماهنگی فرمانداران و دهیاران روستا‌ها انجام می‌شود.

وی در خصوص یکسان سازی مزار شهدا نیز خاطرنشان کرد: در این امر علاوه بر هماهنگی با خانواده شهدا، سلایق و عرف مناطق مورد نظر را هم باید در نظر گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: دیدار با خانواده شهدا و تجلیل از جایگاه شهید باید با حفظ شان اجتماعی خانواده شهید همراه باشد.

احسان قاسمی معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در این جلسه ضمن تقدیر از عملکرد شورا در سطح استان گفت: عملکرد شورا علاوه بر ماهیت اخلاقی ، عرفی و شرعی با دستور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی ماهیت حکمرانی نیز دارد.

وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ماموریت یک دستگاه به خصوص نیست بلکه به استناد اسناد بالادستی وظیفه و تکلیفی فرادستگاهی، ملی و همه جانبه است که هر دستگاه بسته به ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود در آن سهیم و شریک است.