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مایک ترنر نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا به شبکه سیبیاس نیوز گفت: فکر نمیکنم کسی از سطح اطلاعات دریافت شده از سوی پنتاگون درباره جنگ ایران راضی باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا خواستار افرایش اشتراکگذاری اطلاعات از سوی وزارت جنگ (پنتاگون) به کنگره شد و تصریح کرد، سطح کنونی شفافیت در مورد جنگ ایران و اوکراین کافی نیست.
مایک ترنر روز یکشنبه به شبکه سیبیاس نیوز گفت: فکر نمیکنم کسی از سطح اطلاعات دریافت شده از سوی پنتاگون راضی باشد.
این عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا افزود که هم مجلس نمایندگان و هم سنا رسماً نگرانیهایی را مطرح کردهاند مبنی بر اینکه پنتاگون باید گزارشهای دقیقتری در مورد جنگ علیه ایران، بررسی نیروهای آمریکایی در اروپا و حمایت مداوم از اوکراین ارائه دهد.
ترنر همچنین به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد صدور مجوز ارسال فناوری موشک پاتریوت به اوکراین پرداخت.
در حالیکه ترامپ با اشاره به نگرانیها در مورد انتقال فناوری حساس نظامی، در خصوص ارائه فناوری این موشکهای رهگیر به اوکراین ابراز تردید کرده است، ترنر گفت که مذاکرات در مورد صدور مجوز برای ارائه این سامانهها به کی یف همچنان ادامه دارد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که واشنگتن مجوز تولید سامانههای پدافند هوایی پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.
ترامپ جزئیات بیشتری درباره زمانبندی یا شرایط اعطای این مجوز و نحوه تولید این سامانهها در اوکراین ارائه نکرد.