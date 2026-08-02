پخش زنده
امروز: -
سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان درباره تحولات منطقه و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها تلفنی تبادل نظر کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان روز یکشنبه تلفنی رایزنی کردند.
براساس بیانیه وزارت خارجه عربستان، دو طرف درباره تحولات اخیر منطقه و ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها در غرب آسیا تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه عربستان همچنین با همتایان قطری و اردنی درباره کاهش تنشها در منطقه غرب آسیا تلفنی گفتوگو کرد.