سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تلفنی تبادل نظر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان روز یکشنبه تلفنی رایزنی کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه عربستان، دو طرف درباره تحولات اخیر منطقه و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در غرب آسیا تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه عربستان همچنین با همتایان قطری و اردنی درباره کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا تلفنی گفت‌و‌گو کرد.