به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی اکبر پورجمشیدیان در گفت‌و‌گو با خبر ۲۱ سیما آخرین آمار را از تردد زائران امام حسین (ع) بیان کرد. متن کامل این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

سؤال: از آخرین تردد زائران و آمادگی مرز‌ها به ویژه مرز خسروی برای موج بازگشت زائران بفرمایید؟

پورجمشیدیان: از مرز خسروی استان کرمانشاه در خدمت شما هستیم. تا الان بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مرز‌ها به سمت عتبات عالیات خارج شده‌اند و بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از زائرانی که از مرز‌ها برای زیارت خارج شده بودند، وارد کشور شده‌اند. خدا را شکر در هیچکدام از مرز‌ها مشکلی نداریم و تردد به صورت روان در جریان است. آنهایی که برای زیارت قصد دارند که از کشور خارج شوند، با آرامش اقدامات آنها درحال اجرا است.

توصیه ما این است برای اینکه در مرز‌ها معطلی و مشکلات کمتری داشته باشند، از همه مرز‌های اربعینی استفاده کنند. الان در مرز خسروی هیچ مشکلی نداریم و هموطنان می‌توانند از این مرز وارد کشور شوند و در آنجا تمام امکانات و تسهیلات برای آنها فراهم است. توصیه می‌کنم عزیزانی که برمی گردند در مرز‌ها و مواکب، جا برای استراحت فراهم است ودر آنجا استراحت کنند و صبر و حوصله داشته باشند.

در مرز مهران احتیاج به همکاری و همراهی هموطنان عزیز داریم که دارند وارد می‌شوند، با توجه به ازدحام احتیاج به همکاری بیشتری است، حوصله بیشتری داشته باشند و حتماً در مسیر‌ها مقررات و همراهی را با پلیس را رعایت کنند تا بتوانیم این برگشت را خوب مدیریت کنیم و بدون مشکل زوار امام حسین (ع) به مرز‌ها و خانه هایشان برگردند.