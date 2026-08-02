فولاد مبارکه اصفهان در سال گذشته موفق به ثبت رکورد ۱.۱ میلیارد دلاری صادرات شد و نقش مهمی در تأمین ارز کشور و تداوم طرح‌های توسعه‌ای شرکت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت:در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، سهامداران با اکثریت آرا تقسیم سود ۵۵ ریالی به ازای هر سهم، معادل ۱۰ درصد سود خالص شرکت را تصویب کردند.

سعید زرندی با بیان اینکه این مجمع با حضور ۶۷.۰۳ درصد سهامداران برگزار شد، ادامه داد: فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ موفق به ثبت رکورد ۱.۱ میلیارد دلار صادرات شد؛ دستاوردی که با وجود فشار‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، از طریق مدیریت هوشمندانه نقدینگی و اصلاح مدل‌های تجاری به دست آمد و نقش مهمی در تأمین ارز کشور و تداوم طرح‌های توسعه‌ای شرکت دارد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های سال گذشته از جمله تنش‌های اجتماعی، حوادث غیرمترقبه، توقف موقت فعالیت‌ها و لغو برخی قراردادها، افزود: با وجود این شرایط، تمامی برنامه‌های تولید در بخش‌های احیا، گندله‌سازی، ریخته‌گری و نورد مطابق برنامه محقق شد و فولاد مبارکه توانست عملکرد تولیدی و صادراتی خود را در سطح پیش‌بینی‌شده حفظ کند.