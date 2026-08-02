ابوالفضل گودرزی سرباز وظیفه ارتش در جریان درگیری با گروهی از اشرار مسلح در یکی از روستا‌های نوار مرزی شهرستان مریوان، حین دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، روابط عمومی لشکر ۲۸ پیاده کردستان اعلام کرد: یکی از سربازان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان درگیری با گروهی از اشرار مسلح در یکی از روستا‌های نوار مرزی شهرستان مریوان، حین دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، به شهادت رسید.

در پی عملیات مقابله با عناصر تروریستی و اشرار مسلح، بامداد یکشنبه در یکی از مناطق مرزی شهرستان مریوان، درگیری مسلحانه‌ای رخ داد که طی آن، «ابوالفضل گودرزی» سرباز وظیفه پرسنل تیپ متحرک هجومی ۳۲۸ ارتش (پادگان شهید عبادت مریوان) حین انجام وظیفه و دفاع از کیان ایران اسلامی، جان خود را فدا کرد.

در جریان این درگیری خونین، یکی دیگر از پرسنل کادر تیپ ارتش نیز دچار جراحت شد.