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تهدید‌های ترامپ، آخرین حربه برای فرار از شکست و نجات از باتلاق

ترامپ دوباره عقب نشینی کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۲۲:۳۰
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برچسب ها: ترامپ ، تهدید ترامپ ، جنگ علیه ایران ، افول آمریکا ، اقتدار ایران
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