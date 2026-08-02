به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد علی جودکی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما؛ از مسدودسازی بخش عمده کانون‌های پسماندسوزی در حاشیه آزادراه تهران – ساوه خبر داد و گفت: محدوده‌ های قبل و بعد از رودخانه سالور در آزادراه تهران – ساوه به طور کامل با نصب نیوجرسی مسدود شده و تنها حدود یک کیلومتر از محدوده سرزمینی شهرستان در منطقه روستای اورین باقی مانده است که پس از تأمین اعتبار، با همکاری اداره راهداری عملیات نصب نیوجرسی در آن نیز انجام خواهد شد.

وی درباره تصاویر منتشرشده اخیر از آتش‌سوزی در حاشیه آزادراه تهران – ساوه نیز تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد پسماندسوزی‌های اخیر عمدتاً در محدوده‌های مرزی شهرستان‌های اسلامشهر و شهریار، همجوار با بهارستان، رخ می‌دهد و خارج از محدوده‌های مسدودشده شهرستان بهارستان است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بهارستان تأکید کرد: اجرای این اقدامات در راستای کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از پسماندسوزی و صیانت از محیط زیست منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.