به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در یکشنبه ۱۱ مرداد به شرح زیر است:

لفاظی، تهدید، تهدید بزرگتر، دروغ و بالاخره عقب نشینی. این چرخه به الگوی رفتاری تکراری ترامپ تبدیل شده. اینقدر که رسانه های دشمن هم او رو به تمسخر گرفتن. مثلا روزنامه صهیونیستی هاآرتص درباره عقب نشینی‌های مکرر ترامپ از تهدیداتش علیه کشورمون نوشته، ترامپ استاد لفاظی‌های تو خالی شده. مثل همین امروز که مدعی شد با وساطت برخی کشورهای منطقه، حمله برنامه‌ریزی شده به ایران رو لغو کرده.

جا زدن‌های این استاد لفاظی‌های توخالی اونقدر زیاده که الجزیره، فهرستی از اونها رو منتشر کرده و «استیو هانکه» استاد دانشگاه جان هاپکینز گفت: ترامپ یک بازنده است. بازنده در برابر ملت ایران. ملتی که جان مرشایمر نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی، متحد و تسلیم‌ناپذیر توصیفش کرده و گفته: ایرانیان، آمریکا رو در دستیابی به همه اهدافش در جنگ شکست دادن. به قول بِرِت اریکسون تحلیلگر رسانه‌های هیل و نیوزویک آمریکا، شکستی به یادماندنی به عنوان میراث ترامپ.

روزنامه هنگ کنگی سَوث چاینا مورنینگ پُست ( south china morning post) هم هشدارهای مقتدرانه فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی کشورمون درباره پاسخ قاطعانه به دشمن رو از عوامل اصلی این عقب نشینی ترامپ دونسته.

به تسلیم‌ناپذیری ملت و اقتدار نظامی ایران، چند موردی رو هم بُشرا شیخ فعال رسانه‌ای و تحلیلگر انگلیسی به عنوان عوامل آشفتگی رفتار و ناامیدی ترامپ اضافه کرده. مثل افزایش قیمت نفت با ادامه بسته موندن تنگه هرمز، بحران اقتصادی در آمریکا و کاهش شدید ذخایر موشکی آمریکا به ویژه موشکهای پدافندی تاد و پاتریوت.

اما پاسخ به این سوال که آمریکا چطور در چنین تنگایی افتاده و از ایران شکست خورده، به کتابی پرفروش در ژاپن تبدیل شده. نویسنده این کتاب، سفیر پیشین ژاپن در ایرانه. میتسوگو سایتو صبر راهبردی، تصمیم‌گیری متفاوت و نبرد نامتقارن ایرانیان رو از عوامل اصلی شکست آمریکا دونسته. دشمن البته برای شکستن این صبر راهبردی، سعی میکنه معیشت مردم رو با روشهای مختلف مثل محاصره و تحریم هدف قرار بده. مردمی که دکتر پزشکیان رئیس جمهوری، اونها رو قهرمانان واقعی مقاومت در برابر دشمن دونسته و هیأت وزیران هم در تلاش برای تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم، دستور داده واردات کالاهای اساسی که تا حالا فقط از گمرکات استانهای مرزی انجام میشد، از این به بعد از گمرکات همه استانهای کشور امکانپذیر باشه.

در این بین، برخورد با افرادی که با گرون‌فروشی و احتکار و عرضه کالاهای تقلبی، قلاب ماهیگیریشون رو وسط سفره مردم انداختن، شدت گرفته. مردم مبعوث و رزمندگان میدان هم خیابان و تنگه را حفط کردن و عدلیه هم یقه آنانی را که در کودتای دی ماه پارسال برای دشمن کوچه باز کردند را محکم گرفته. این همان وحدت مقدس آحاد مردم ایران زمینه که خواب رو به چشم دشمنان حروم کرده.