به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم کاشان پیکر علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی و امیر عباس درهم فروش را تشییع کردند.

پیکر دو تن از این شهدا در دارالسلام خاکسپاری شد و پیکر شهید امیر عباس درهم فروش به زادگاهش همدان منتقل شد.

در حمله ددمنشانه آمریکا و عربستان به کربلای معلی در روز چهارشنبه هفته گذشته پاسداران علی‌اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیرعباس درهم فروش از کاشان به شهادت رسیدند.