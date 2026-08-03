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پیکر سه تن از شهدای جنایت ارتش تروریستی آمریکا در عراق، دیروز در کاشان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم کاشان پیکر علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی و امیر عباس درهم فروش را تشییع کردند.
پیکر دو تن از این شهدا در دارالسلام خاکسپاری شد و پیکر شهید امیر عباس درهم فروش به زادگاهش همدان منتقل شد.
در حمله ددمنشانه آمریکا و عربستان به کربلای معلی در روز چهارشنبه هفته گذشته پاسداران علیاصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیرعباس درهم فروش از کاشان به شهادت رسیدند.