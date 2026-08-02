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رئیس جمهور با اشاره به امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا گفت: باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان یکشنبه شب ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تفاهمنامهای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود و همه اعضا با آن همدلاند.
رئیس جمهور افزود: باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند.
پزشکیان تصریح کرد: امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهمنامه ارتقا مییابد.