رئیس جمهور با اشاره به امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا گفت: باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان یکشنبه شب ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود و همه اعضا با آن همدل‌اند.

رئیس جمهور افزود: باور دارم این تفاهم‌نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند.

پزشکیان تصریح کرد: امنیت کشور، منطقه و هم‌پیمانان ما با این تفاهم‌نامه ارتقا می‌یابد.