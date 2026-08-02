جلسه هم اندیشی با صنعتگران خوشه پلاستیک لرستان
جلسه هم اندیشی با صنعتگران خوشه پلاستیک لرستان که به عنوان تنها خوشه برتر کشور معرفی شدند برگزار شد.
این صنعتگران در روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس جمهور به عنوان تنها خوشه برتر کشور معرفی شدند.
این موفقیت نتیجه سه سال برنامهریزی و اجرای بیش از ۶۰ برنامه در حوزه آموزش، فناوری، توسعه بازار و شبکهسازی است که امروز به الگویی موفق در توسعه صنعتی استان تبدیل شده است.
دستاورد این همافزایی رشد ۵۰ درصدی تعداد واحدها، محصولات و اشتغال و در کنار آن افزایش ظرفیت تولید صنایع پلیمری لرستان است.
خوشه ها الگویی برای توسعه منطقهای صنایع هستند و خوشه پلاستیک لرستان یکی از ۶ خوشه فعال استان است که از سال ۱۴۰۱ شکل گرفته است.