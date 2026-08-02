این صنعتگران در روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس جمهور به عنوان تنها خوشه برتر کشور معرفی شدند.

این موفقیت نتیجه سه سال برنامه‌ریزی و اجرای بیش از ۶۰ برنامه در حوزه آموزش، فناوری، توسعه بازار و شبکه‌سازی است که امروز به الگویی موفق در توسعه صنعتی استان تبدیل شده است.

دستاورد این هم‌افزایی رشد ۵۰ درصدی تعداد واحدها، محصولات و اشتغال و در کنار آن افزایش ظرفیت تولید صنایع پلیمری لرستان است.