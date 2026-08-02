مسئول کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه مراسم تشییع رهبر شهید ایران با تشریح اقدامات انجام‌شده، گفت: تمامی برنامه‌های فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای این مراسم با هدف گفتمان‌سازی حماسه تشییع، قدردانی از رهبر شهید و تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی نظام طراحی و اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حسین محمودی رئیس کارگروه فرهنگی و تبلیغی و رسانه ستاد تشییع رهبر شهید ایران در قم با اشاره به اینکه هویت و راهبرد اصلی این مراسم بر پایه جریان‌سازی فرهنگی شکل گرفت، گفت: شعار باید برخاست، عنوان بدرقه رهبر شهید ایران و نشان مشت گره‌کرده، محور تمامی تولیدات رسانه‌ای، فضاسازی شهری و برنامه‌های فرهنگی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا بیش از ۳۰ هزار مترمربع فضاسازی محیطی، نصب ۸۰۰ مترمربع تلویزیون شهری در ۴۲ نقطه، اجرای ۱۶ ساعت برنامه فرهنگی، ایجاد ۱۰ کیلومتر پوشش صوتی، تولید آثار فاخر رسانه‌ای و توزیع گسترده اقلام فرهنگی از جمله پوستر، پرچم و سربند انجام شد.

رئیس کارگروه فرهنگی با تأکید بر مردمی بودن این مراسم گفت: فعالیت هزار موکب در ۲۵ محور، مشارکت صد‌ها مسجد، ساماندهی هزاران نیروی مردمی، اجرای طرح هر خانه یک موکب و تولید روایت‌های چندزبانه از مراسم، از مهم‌ترین اقدامات کمیته مردمی بود.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های گسترده در حوزه فضای مجازی، بانوان، دانشگاه‌ها و ایثارگران خبر داد و تصریح کرد: هدف نهایی این اقدامات، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ مقاومت و همبستگی در سطح کشور و جهان است.

گفتنیست به همت صدا و سیمای مرکز قم بیش از ۱۷ هزار ساعت برنامه رادیویی، تلویزیونی و محتوای فضای مجازی، بیش از ۱۸۰ ساعت برنامه خبری در روز‌های منتهی به مراسم تشییع و بیش از ۱۶ ساعت مداوم تصویر و ارتباط زنده در روز تشییع از آنتن رسانه ملی پخش شد.