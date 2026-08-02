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محکم و قوی از خیابان تا میدان نبرد

روایت اقتدار مردمی که چون کوه به پشتیبانی نیروهای مسلح ایستاده اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۲۲:۰۷
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، حمایت از ایران ، اقتدار ایران
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