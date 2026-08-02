به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری ظهر امروز در آذرشهر و روستای خانقاه برگزار شد و پس از تشییع و اقامه نماز پیکر شهید ملاجباری با حضور پرشور مردم در روستای خانقاه آذرشهر به خاک سپرده شد.

شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری خانقاه در حمله رژیم تروریستی آمریکا به استان زنجان در هشتم مرداد امسال به درجه رفیع شهادت نایل آمد.