مردم اصفهان با درایت ،حضور قاطع و بدون وقفه در میدان پاسخ دشمن یاوه گو را دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم اصفهان در تجمع‌های شبانه، پاسخ ادعا‌های تکراری رئیس دولت تروریستی آمریکا را این گونه دادند که هرچقدر تهدید و حمله کنید، کوبنده جواب می‌گیرید.

مردم نصف جهان در تجمع‌های شبانه در میدان‌های اصلی شهر، ضمن حمایت از رهبری و انقلاب، گنده گویی‌ها و تهدید‌های ترامپ را نشانه حماقت سیاسی، دروغ‌پردازی و اعترافی آشکار به شکست هیمنه آمریکا دانستند و از جان فشانی‌های نیرو‌های مسلح قدردانی کردند.

به گفته مردم، حرف ملت ایران، صریح و روشن است؛ اینکه در برابر دشمن جنایتکار، سر خم نمی‌کنند.

مردم ولایتمدار و انقلابی اصفهان، بر خون‌خواهی رهبر شهید و تداوم راه ایشان در مقابله با استکبار تأکید کردند.