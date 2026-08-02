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بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

ماجرای یک تکذیبه عجیب، فرار ترامپ با لباس ناپلئون و افشای شیوه عملیاتی سیا و موساد در بسته خبری گیجگاه امشب.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۲۱:۳۷
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برچسب ها: گیجگاه ، اخبار جعلی ، جنگ ، منافق
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