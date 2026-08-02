به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در دی ماه ۱۴۰۴ تروریست‌ها با تخریب اموال عمومی و مسدود کردن خیابان، جنایتی کم‌سابقه را در میدان شهید علیخانی اصفهان رقم زدند و ماموران پلیس بدون سلاح را که برای برقراری نظم حاضر شده بودند، زنده‌زنده آتش زدند و به پیکر مطهر آنها اهانت کردند.

در جریان این حادثه تروریستی ۴ نفر از ماموران حافظ امنیت به طرز غم انگیزی به شهادت رسیدند.

نحوه شهادت جان‌برکفان نیروی انتظامی به نحوی بود که براساس روایت شاهدان عینی، حتی اغتشاشگرانی که در میدان حاضر بوده‌اند با دیدن صحنه جنایت دچار رعب و وحشت شدید شده و از محل گریختند.

براساس مستندات و محتویات پرونده، در زمان حادثه گروهی از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم و سرد علاوه بر تخریب گسترده اموال عمومی، آتش زدن ساختمان‌ها، کلانتری و اموال عمومی و خصوصی شهروندان اقدام به ایجاد رعب و وحشت شدیدی در منطقه کردند.