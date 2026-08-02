به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمود قاسمی با اشاره به بازگشت ۱۵ هزار زائر حسینی به کشور گفت: امسال ۳۴ موکب از استان گیلان در کشور عراق به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند که دو موکب در بخش درمانی فعالند.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال ۶۶۰ زائرحسینی با قطار عازم این سفر معنوی شده‌اند افزود: امسال هر هفته ۴ پرواز رشت - بغداد و یک پرواز رشت - نجف، برای زائران گیلانی در نظر گرفته شده است.

از نهم تیر آغاز نام نویسی زائران اربعین حسینی تاکنون، ۳۵ هزار و ۵۰۰ گیلانی برای حضور در اربعین حسینی در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.