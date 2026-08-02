صاحب لقبهای «امیر الشعرا» و «ادیبالممالک»؛
ادیب الممالک فراهانی، شاعر و روشنفکر دیار آفتاب در دوران انقلاب مشروطه
ادیب الممالک فراهانی شاعر و روشنفکر دیار آفتاب در دوران انقلاب مشروطه است که در ادبیات و مفاهیم نوین سیاسی-اجتماعی تبحر داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ادیب الممالک فراهانی (۱۲۳۹-۱۲۹۵ شمسی) شاعر، روزنامه نگار و از روشنفکران تاثیرگذار اواخر دوره قاجار و انقلاب مشروطه بود. او با قلمی توانا، پلی میان ادبیات کلاسیک و مفاهیم نوین سیاسی-اجتماعی زد.
او متولد روستای گازران (نزدیک اراک) با نام میرزا محمدصادق امیری بود. نسبش به خاندان قائممقام میرسید و به همین دلیل از کودکی ادبیات را آموخت. ابتدا با لقب «امیرالشعرا» شناخته شد و بعدها مظفرالدین شاه لقب «ادیبالممالک» (ادیب کشور) به او داد. در سالهای آخر عمر در وزارت عدلیه خدمت کرد و سرانجام در یزد بر اثر سکته در سن ۵۷ سالگی درگذشت و در شهر ری به خاک سپرده شد.