به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،قرارگاه مردمی اربعین قم امسال دهمین سال فعالیت خود را سپری می‌کند.

موکب امام زادگان قم در امامزاده شاه جمال یکی از ۱۵۰ موکب قمی است که در ایام اربعین خدمات مختلفی از جمله اسکان، پذیرایی، درمان و مسائل فرهنگی در آن به زائران اربعین حسینی ارائه می‌شود.

فرماندار قم در بازدید از این موکب با اشاره به آمادگی کامل امامزادگان و بقاع متبرکه برای پذیرایی از زائران اربعین گفت موکب امامزادگان قم در جوار حرم مطهر امامزاده شاه جمال (ع) واقع در ابتدای جاده اراک، به صورت شبانه‌روزی پذیرای زائران و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

عباس بقایی گفت: این موکب در کنار پذیرایی با چای، شربت، میان‌وعده، اطعام و غذای گرم در وعده‌های مختلف، برنامه‌های فرهنگی متعددی برای گروه‌های مختلف سنی تدارک دیده شده است.

وی افزود: برپایی حسینیه کودک، بخش هنر و خلاقیت با محور دستاورد‌های انقلاب اسلامی، کافه گفت‌و‌گو با موضوع حجاب و مباحث اعتقادی ویژه بانوان، نمایشگاه سبک زندگی مقام معظم رهبری از دوران کودکی تا زمان شهادت، نمایشگاه شهدای کودک میناب و غرفه معرفی شهدا از جمله برنامه‌های فرهنگی این موکب است.