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سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد که آمریکاییها اگر به دنبال ماجراجویی باشند حتما پاسخ مقتضی را از ما دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه خبر درباره واقعیت موضوع اتفاقات دیشب تاکنون گفت: تحولات را نباید مقطعی ببینیم یا موردی به آن نگاه کنیم، تحولات را باید در چارچوب تحولات این دو سال یا یک سال اخیر نگاه کنیم، الگوی تکراریِ تهدید و ارعاب و تندگویی مقامات آمریکایی امر جدیدی نیست؛ ما با فراتر از تهدید روبهرو شدیم، آمریکا دو نوبت و به نوعی سه نوبت علیه ایران جنگ به راه انداخته است.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع و مصالح کشور عمل میکند و به هیچ عنوان تحت تاثیر تندگویی دیگران قرار نمیگیرد، منافع و امنیت ملی کشور قرار نیست تحت تاثیر تهدید و ارعاب مقامات آمریکایی یا دیگران قرار گیرد، این لفاظیها که در سطح رسانهها صورت میگیرد که به خاطر صحبت فلان فرد یا فلان واسطه تصمیمشان را تغییر دادند، بی پایه و اساس است.
رفتار آمریکا یک الگوی تکراری دارد، اما ایران براساس منافع و مصالح کشور عمل میکند و قرار نیست تحت تاثیر تهدید و ارعاب دیگران تغییری در مواضعش بدهد.
سخنگوی وزارت خارجه هشدار داد: مهم این است که اقتدار و قدرت ایران به قدری است که طرفهای مقابل میدانند که اگر مرتکب ماجراجویی شوند حتما پاسخ مقتضی را از ما دریافت خواهند کرد.
مدیریت آینده تنگه هرمز با ایران و مشورت عمان انجام میشود
بقائی خاطر درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: بر اساس بند پنجم یادداشت تفاهم پایان جنگ، مدیریت آینده تنگه هرمز باید توسط ایران و با مشورت عمان و گفتوگو با کشورهای منطقه انجام میشد.
وی افزود: در ۲۲ یا ۲۳ روز نخست اجرای تفاهم، مسیر شمالی تنگه کاملاً امن بود و کشتیها در آن تردد میکردند.
بقائی اظهار داشت: پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه پیشبینیشده برای بازگشت ترافیک دریایی به شرایط پیش از جنگ، رژیم آمریکا «مرتکب تجاوز علیه ایران» شد.
وی تاکید کرد: بسته شدن تنگه هرمز به خاطر پیمان شکنی آمریکا و محاصره دریایی ایران و تمام اقدامات ایذائی بوده که آمریکا طی این مدت علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است.
بقائی تصریح کرد: مسیر جنوبی تنگه هرمز با ناامنکردن منطقه و آسیبزدن به منافع ملی ایران همراه بوده و تهران آن را نمیپذیرد.
وی افزود: مسیر مورد توافق، نه مسیر شمالی و نه مسیر جنوبی فعلی، بلکه مسیری جدید خواهد بود که دو طرف درباره آن تفاهم کنند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: توافق ایران و عمان درباره مسیر جدید، ارتباطی با بازگشایی یا ادامه انسداد تنگه هرمز ندارد.
اظهارات مقامهای آمریکایی بارها بیاساس بودن خود را ثابت کرده است
بقائی با اشاره به انتشار ادعاهای متعدد از سوی مقامهای آمریکایی، آنها را بخشی از جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی تأکید کرد که تهدیدهای آمریکا علیه ایران در ماههای گذشته تنها در حد حرف نبوده و در مواردی به ارتکاب جنایات شدید علیه مردم ایران منجر شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به استفاده از بمب ۲۵۰۰ پوندی گفت که این بمبها در حمله به مراکز مسکونی و منازل مردم عادی به کار گرفته شدهاند.