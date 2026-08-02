به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ۴ خبر متنوع و کوتاه در بسته اخبار کوتاه گنجانده شده است.

اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس لاهیجان و سیاهکل

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در شورای آموزش و پرورش لاهیجان با بیان اینکه این میزان اعتبار برای تجهیز مدارس و تأمین اقلام آموزشی اختصاص یافته است از موافقت وزیر آموزش و پرورش برای احداث پنج زمین چمن مصنوعی برای مدارس لاهیجان و پنج زمین چمن مصنوعی برای مدارس سیاهکل خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان و فرماندار لاهیجان هم در این نشست بر استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بهسازی فضا‌های فرهنگیان، خانه‌های معلم و سایر زیرساخت‌های آموزشی تأکید کردند.

تعطیلی ۶ ماهه یک نانوایی در رشت به دلیل کم‌فروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: صاحب یک نانوایی در رشت به دلیل تخلف کم فروشی، با حکم قضایی، به ۶ ماه تعطیلی و ۶ ماه تعلیق پروانه کسبش محکوم شده است.

برگزاری آیین بزرگداشت آقای شهید ایران و شهدای میناب در روستای خسمخ فومن

امام جمعه فومن در این مراسم با بیان اینکه قائد شهید امت، دانش آموخته مکتب سیدالشهدا علیه السلام بودند و همچون مولایشان تا آخرین نفس برابر یزیدیان زمان ایستادند گفت: وظیفه امروز ما تداوم راه امام و شهدا در پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

درگذشت مادر شهید فریدی در فومن

حاجیه خانم تاجی آرام مادر شهید والامقام محمود فریدی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید در گلزار شهدای روستای تطف رود آلیان فومن در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید محمود فریدی سال ۶۶ در منطقه عملیاتی بانه به شهادت رسیده است.