به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان از ۹ تا ۱۱ مردادماه در شهر باکو پایتخت کشور جمهوری آذربایجان برگزار شد و تیم ایران با ۳ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز و ۱۴۵ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

پس از این افتخار احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان پیامی را صادر کرد.

وزیر ورزش و جوانان در پیام خود نوشت: کسب عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی تیم کشتی آزاد نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان و درخشش فرزندان شایسته این مرز و بوم با کسب سه مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز، مایه افتخار و سربلندی ورزش کشور است.

دنیامالی خاطرنشان کرد: این موفقیت ارزشمند را به ملی‌پوشان پرافتخار، کادر فنی، فدراسیون کشتی، خانواده‌های گرانقدر این عزیزان و مردم شریف ایران صمیمانه تبریک می‌گویم.

وی تصریح کرد: درخشش نوجوانان آینده‌دار کشتی ایران در آوردگاه جهانی، نشان‌دهنده مسیر روشن، برنامه‌ریزی صحیح و پشتوانه مستحکم کشتی کشور و نویدبخش تداوم افتخارآفرینی ورزش ایران در سال‌های آینده است. این موفقیت بار دیگر ثابت کرد که سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های جوان، آینده‌ای درخشان برای ورزش قهرمانی ایران رقم خواهد زد.

از خداوند متعال برای همه این قهرمانان سرافراز، سلامتی، توفیق و موفقیت‌های روزافزون در میادین پیش رو و برافراشته ماندن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را آرزو دارم.