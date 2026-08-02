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روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: اصلاح و بهسازی پیادهروهای معابر اصلی با هدف ارتقای ایمنی تردد عابران، بهبود کیفیت معابر و افزایش دوام زیرساختهای شهری، درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات اعلام کرد: عملیات در نقاطی از معابر اصلی کیش که به مرور زمان دچار فرسودگی، نشست، شکستگی یا ناهماهنگی در کفپوش شدهاند، در حال اجراست و بر اساس اولویتبندی فنی، به صورت مرحلهای ادامه خواهد یافت.
پس از جمعآوری کفپوشهای آسیبدیده، عملیات زیرسازی شامل خاکبرداری، ماسهریزی، جمعآوری ریشههای درختان در محلهای مورد نیاز، اصلاح جداول حاشیهای در صورت لزوم و آمادهسازی بستر اجرا میشود و در نهایت، کفپوشهای بتنی مجدداً نصب و مسیر برای بهرهبرداری شهروندان و گردشگران آماده خواهد شد.