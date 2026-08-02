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نشست خبری جاماندگان پیاده روی اربعین

نشست خبری پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران با حضور میراعلمی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صبح امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵برگزار شد.
عکاس :امیرمهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ - ۲۰:۴۹
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برچسب ها: نشست خبری ، پیاده رویی اربعین ، اصحاب رسانه ، اربعین
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