\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0645\u0648\u0627\u06a9\u0628 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0648\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\u00a0\u00a0