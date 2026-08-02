در خمین، محلات، دلیجان، تفرش، شازند و اراک؛
تحویل ۴۱۶ واحد نهضت ملی مسکن در استان مرکزی تا شهریور
تا پایان شهریور، ۴۱۶ واحد نهضت ملی مسکن در استان مرکزی تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری مرکزی در جلسه قرارگاه مسکن از برنامهریزی برای افتتاح و تحویل ۴۱۶ واحد مسکونی احداثشده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف استان تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: آخرین وضعیت پروژهها و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی آنها در جلسه قرارگاه مسکن استان بررسی شد.
کربلایی حسنی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۶۴ واحد در شهرستان خمین، ۴۰ واحد در محلات، ۹۶ واحد در دلیجان، ۳۲ واحد در تفرش، ۱۶ واحد در شازند و ۱۶۸ واحد پروژه کوی کوثر اراک برای افتتاح و تحویل در شهریورماه آماده میشوند.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری مرکزی تصریح کرد: در این نشست، تمامی موضوعات مربوط به این پروژهها از جمله تأمین خدمات و زیرساختهای مورد نیاز بررسی شد تا واحدها در زمان مقرر با آمادگی کامل به متقاضیان تحویل و مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط موظف هستند هماهنگیهای لازم را برای تکمیل خدمات و رفع موانع احتمالی انجام دهند تا روند افتتاح و واگذاری این واحدهای مسکونی مطابق برنامه زمانبندیشده محقق شود.