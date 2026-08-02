به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از اجرای طرح بهسازی و شاداب سازی «شهید عجمیان» در ۶۴۵ مدرسه استان برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد. علی اکبر صمیمی افزود: امسال این طرح با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال، در ۳هزار و ۴۰۰ کلاس درس در حال اجرا است تا پیش از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ فضا‌های آموزشی برای حضور دانش آموزان آماده باشند.

وی در خصوص نحوه بازگشایی مدارس نیز گفت: طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدارس حضوری و از اول مهرماه بازگشایی می‌شود. صمیمی درخصوص وضعیت ثبت نام دانش آموزان استان نیز تا ۱۰ مرداد امسال گفت: در پایه اول ابتدایی ۴۱ هزار و ۶۸۳ نفر، پایه هفتم ۵۱ هزار و ۹۲۲ نفر، ۵۲ هزار و ۹۱۵ نفر در پایه هشتم و ۴۸ هزار و ۲۷۹ نفر در پایه نهم تاکنون ثبت نام خود را قطعی کردند. وی ادامه داد: همچنین ۷۶ درصد دانش آموزان استان برای ثبت نام کتب درسی اقدام کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به اجرای «طرح مهر» به عنوان یکی از مهم‌ترین و ارکان نظام تعلیم و تربیت گفت: این طرح شامل همه فعالیت و برنامه‌هایی است که برای بازگشایی هر چه بهتر مدارس، آغاز منظم، آرام و به‌موقع سال تحصیلی اجرا می‌شود.