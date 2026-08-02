فرماندار پیشوا: وضعیت چاه‌های آب، شبکه توزیع و منابع تأمین آب به‌صورت مستمر پایش می‌شود و هرگونه اختلال در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، دانش‌آموز با تأکید بر اینکه منابع آب زیرزمینی پاسخگوی مصرف بی‌رویه نیست، تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف، استفاده از مخازن ذخیره آب، مدیریت مصرف در منازل و همراهی مردم، مهم‌ترین راهکار عبور از تنش آبی در روزهای گرم سال است.

دانش‌آموز فرهنگ‌سازی را مکمل اقدامات اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مراکز آموزشی باید با آموزش مستمر، فرهنگ مصرف بهینه آب و انرژی را در جامعه نهادینه کنند تا صرفه‌جویی به یک رفتار عمومی تبدیل شود.

وی با دعوت از استادان، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی گفت: فرمانداری از همه ایده‌ها و راهکارهای علمی و کاربردی برای مدیریت منابع آب استقبال می‌کند و این پیشنهادها می‌تواند مبنای تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های توسعه پایدار در شهرستان قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا همچنین بر نقش مؤثر بخش خصوصی در رفع ناترازی انرژی تأکید کرد و افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌ها و پنل‌های خورشیدی، از سیاست‌های جدی مدیریت شهرستان است.

دانش‌آموز ادامه داد: پیگیری نصب پنل‌های خورشیدی در مساجد و اماکن عمومی، استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی دارای دیزل‌ژنراتور در شرایط اضطراری و توسعه زیرساخت‌های انرژی، بخشی از برنامه‌های شهرستان برای افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های احتمالی است.

فرماندار پیشوا در پایان با قدردانی از همراهی مردم اظهار داشت: با همدلی شهروندان، تلاش شبانه‌روزی مدیران، مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، می‌توان از شرایط دشوار کنونی عبور کرد و مسیر توسعه پایدار و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم را با قدرت ادامه داد.