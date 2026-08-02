به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان، به مانند شب‌های گذشته و همگام با ملت بصیر ایران در یکصد و پنجاه و چهارمین شب با حضور گسترده در اجتماعات مردمی، حمایت و پشتیبانی خود را از مدافعان وطن اعلام و به دشمنان تاکید کردند که دوران بزن در رو تمام شده است.

مردم انقلابی خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امامین انقلاب و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر ادامه راه شهیدان پر افتخار تاکید و آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.