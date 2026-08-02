تا تجلیِ دوباره شورِ حسینی در کربلای معلی راهی نمانده و هر لحظه بر اجتماع اربعینیان برای پیمانی دوباره با مکتب عاشورا افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛جاده‌های منتهی به کربلا، این روزها بیش از هر زمان دیگری شاهد روایت داستان‌ کسانی است که با کوله‌پشتی‌های خود از هیجان دیدن حرم، بی‌قرارند.

برای بسیاری از این زائران، این سفر تنها یک پیاده‌روی طولانی نیست بلکه جهش معنوی است؛حضور نسل جدید در زمره اربعین اولی‌ها، یکی از نکات بسیار مهم در این سال‌هاست، نوجوانانی که با گوشی‌ هوشمند خود لحظات نخستین رسیدن به موکب‌ها را ثبت می‌کنند در واقع در حال مستندسازی یک تحول آیینی هستند.

در بین جمعیت، گروه‌هایی از سالمندان با وجود ناتوانی‌های جسمی، اولین بار تصمیم گرفته‌اند این مسیر را طی کنند، آنها با لرزش دست و صدای ضعیف، از شوق دیدار حرم سخن می‌گویند.

جاماندگان اربعین در مناطق مختلف استان ، همزمان با اربعین حسینی ، پیاده روی می کنند.

در شهر کرمان، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین پس از اقامه نماز صبح از کرمان آغاز می شود و تا حرم امامزاده حسین علیه السلام در جوپار ادامه دارد.

بنا بر اعلام ستاد اربعین استان همه ی مسیرهای فرعی منتهی به مسیر اصلی برگزاری این مراسم مسدود می شود.

سرهنگ نجفی فرمانده انتظامی کرمان هم اعلام کرد در همین راستا و بمنظور تامین امنیت و آرامش و آسایش زائران ، طرح ارتقای امنیت اجتماعی امروز در محورهای تردد زائران و جاماندگان اربعین این شهرستان اجرا شد.