به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، فرزندان دیار میرزا با حضورحماسی خود در میدان شهدای ذهاب رشت، گرد هم آمدند تا ضمن حمایت از پاسخ کوبنده و حملات سهمگین نیرو‌های مسلح به رژیم کودک کش و تروریستی آمریکا، به جهانیان اعلام کنند در تبعیت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تا پای جان، پای ایران جان هستند.

مردم به سان گذشته محکم و باصلابت به میدان آمدند تا ضمن قدردانی از نیرو‌های مسلح، این جان فدایان وطن، ولایت پذیری، اتحاد و وحدت ملی ملت امام حسین در دفاع از وطن را به جهانیان مخابره کنند.