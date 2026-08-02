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مردم دیار میرزا در تجمعات حماسی خود از عشقشان به وطن و نثار جانشان برای ایران جان میگویند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، فرزندان دیار میرزا با حضورحماسی خود در میدان شهدای ذهاب رشت، گرد هم آمدند تا ضمن حمایت از پاسخ کوبنده و حملات سهمگین نیروهای مسلح به رژیم کودک کش و تروریستی آمریکا، به جهانیان اعلام کنند در تبعیت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تا پای جان، پای ایران جان هستند.
مردم به سان گذشته محکم و باصلابت به میدان آمدند تا ضمن قدردانی از نیروهای مسلح، این جان فدایان وطن، ولایت پذیری، اتحاد و وحدت ملی ملت امام حسین در دفاع از وطن را به جهانیان مخابره کنند.