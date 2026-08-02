به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیکر مرحومه فاطمه حاج محمد ولی مادر شهیدان حبیب الله و محمد صفری در اراک تشییع و خاکسپاری شد.

این مراسم با حضور مردم، اقوام و خانواده شهدای اراک، جمعی از همرزمان فرزندان شهید این بانو، استاندار مرکزی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و گروهی از مدیران انجام شد.

حاجیه‌خانم فاطمه حاج محمد ولی با وجود علاقه به فرزندانش با جبهه رفتن آنان مخالفتی نداشت و سرانجام پس از سال‌ها صبوری خود نیز به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر این مادر صبور و فداکار در قطعه صالحین بهشت‌زهرای این شهر به خاک سپرده شد.